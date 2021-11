FOTOD | Avaldati Vene vägede Ukraina lähedale koondamist kinnitavad satelliidipildid

Värsked fotod on teinud Maxar Technologies. Nendel on näha soomusüksuste, tankide ja iseliikuvate suurtükkide ning sõdurite koondamist Venemaa Jelnja linna Valgevene piiri lähedal. Üksuste hulgas, mis hakkasid oma alalistest paiknemiskohtadest liikuma septembri lõpus, on ka eliitüksuseks peetav 1. tankiarmee, teatab Politico.

Jane’s Defence Weekly eilse analüüsi järgi on Venemaa 4. tankidiviisi tehnikat liigutatud Brjanski ja Kurski ümbrusse. See üksus on varustatud tankidega T-80U ja iseliikuvate suurtükkidega.

Selles piirkonnas on märgatud ka 1. kaardiväe tankiarmee elemente. Jane’s Defence Weekly teatel on see selge kõrvalekalle 1. kaardiväe tankiarmee tavalisest õppuste mustrist. Tavaliselt leiavad need aset Moskva ümbruses.

Esimesena teatas Vene vägede koondamisest laupäeval ajaleht Washington Post satelliidifotodele viidates, aga ei avaldanud neid. Reuters tsiteeris hiljem Ukraina kaitseministeeriumi, mis eitas Washington Posti teateid.

„Me oleme teadlikud avalikest teadetest Venemaa ebatavalise sõjalise aktiivsuse kohta Ukraina lähedal, aga ei saa rääkida Venemaa kavatsustest,” ütles Pentagoni kõneisik, kolonelleitnant Anton Semelroth. „Me toetame jätkuvalt deeskaleerimist piirkonnas ja diplomaatilist lahendust konfliktile Ida-Ukrainas. Nagu me oleme öelnud, meie toetus Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele on kõikumatu.”