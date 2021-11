Läti patoloog: koroonasse surnu kopsud on kõvad, neid on lahkamisel pea võimatu kätte saada

Striks on erialalt patoloog ja viib läbi Covid-19-sse surnute lahkamisi.

„Lahkamisel näed, millised covidihaige kopsud välja näevad. Need on kõvad, see meenutab rohkem tsirroosiga maksa, mitte kopse. Seal on selline fibroos... Sellepärast, kui me „rasked” juhitavale hingamisele paneme, ei saa isegi see kopsu laiendada, see on nii kõva...” rääkis Striks.

Enne pandeemiat ei ole Striks midagi sellist näinud.

„Loomulikult mitte! See oli ka minule uudis... Need kopsud on sellised rasked, nendega on lihtsalt võimatu hingata, seal ei ole alles jäänud terveid kudesid, ainult fibroos. Need on sellised kõvad, need kopsud, et neid on isegi [lahkamisel rinnakorvist] välja võtta raske. Sellistega hingata ei saa! Seetõttu antakse sellistele haigetele alguses hapnikku ja pärast, kui fibroos edasi levib, tehakse intubatsioon ja püütakse „lahti hingatada” hingamisaparaadi all. Kahjuks kaugelt mitte alati ei õnnestu, sest me ju näeme, kui vähe „raskeid” pärast reanimatsiooni tavaosakonda üle läheb. Väga vähe,” ütles Striks.

Striks näitaks ka kaht musta kilesse mässitud surnukeha. „Täna hommikul nende kahe covidisurnu jaoks enam kohta külmikus ei olnud. Nüüd sanitarid mõtlevad, kuidas need paigutada, et kõik külmikusse mahuksid. Sellist asja näeme me igal nädalal.”