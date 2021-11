BLOGI JA VIDEO | Anneli Ott astus tagasi, süüdistades selles Reformierakonna piiranguid kultuurivaldkonnale

Anneli Ott tõi pressikonverentsil esile ka tema imagot saatva vaktsineerimisküsimuse ning teatas, et tal on vaktsineerimiskuur pooleli. Ott tõdes, et oleks soovinud oodata oma otsusega mõned kuud kauem, kuid piirangute saabudes tuli see samm tal astuda. Perearstiga konsulteerides otsustas ta oma esimese vaktsiinidoosi kätte saada.

"Valitsus ei ole kehtestanud kultuurisektorile ühtegi eraldiseisvat piirangut. Oleme piiranud vaktsineerimata inimeste osalemise meelelahutuses selleks, et kaitsta vaktsineerimata inimesi ja vähendada koormust meie haiglatele," märkis Kaja Kallas. "Pean hästitoimivat kultuurisektorit oluliseks ja olen alati valmis ära kuulama kultuurisektori võimalikud murekohad. Kultuuriministri tagasiastumine olukorras, kus ta tunneb, et ei suuda valitsuses kultuurivaldkonna eest piisavalt hästi seista, on ainuvõimalik samm. Soovin Anneli Otile edaspidiseks kõike paremat."

Ott märkis, et tema jaoks on väga oluline just see, et piiranguid kehtestades lähtutaks põhimõttest, et riik aitab ka piirangutest tekkivaid mõjusid kompenseerida.

Tagasiastumine olukorras, kus tuntakse, et ei suudeta valitsuses kultuurivaldkonna eest piisavalt hästi seista, on ainuvõimalik samm.

"Täna on kahjuks kujunenud olukord, kus juba mitme nädala jooksul pole jõudnud kokkuleppele kultuurivaldkonna kompensatsoonimeetmetes, kus meie valitsuspartner näeb võimalusi ainult täiendavateks piiranguteks. Kuid kahjuks kultuurivaldkond on pidanud selle kriisi jooksul tegema juba väga palju piiranguid iseendale. Väga palju ümber korraldama, ümber kohanema. Iga täiendav piirang /.../ on kindlasti palju suurema kaaluga, kui need olid kriisi alguses või kevadel."

Keskerakondlasest kultuuriminister Anneli Ott märkis Keskerakonna büroos aset leidnud pressikonverentsil, et tema tagasiastumine on tingitud probleemidest, mis on kerkinud esile valitsuskoalitsioonis: kultuuriminister polevat koalitsioonikaaslastest reformaritega ühte meelt oma valdkonda puudutavate piirangute osas.

"Kõik, kes on nimetanud mind vaktsineerimisvastaseks - see on nende enda sõnastus. Pole kunagi midagi sellist öelnud," märkis Ott. Ta rõhutas, et vaktsineerimine peab olema igaühe jaoks läbimõeldud otsus ning selle tegemisel tuleb lähtuda infost, mis jõuab nendeni läbi vastavalt haritud inimeste.

Tagasiastumist nõutud varemgi

Kultuuriminister Anneli Ott, kel ei ole võimalik uute piirangute tõttu osaleda kultuuriüritustel ning kelle töö on viimastel nädalatel saanud valdkonnalt valju kriitikat, on varem kinnitanud, et ei kavatse tagasi astuda.

Lisaks on Ott varasemalt tunnistanud, et kuna ta on vaktsineerimata, siis tuleb tema töös nüüd ette kindlasti teatud takistusi. Minister on siiski varem arvanud, et igapäevast tööd need piirangud otseselt ei sega.

Endine kultuuriminister Urmas Paet on Delfile öelnud, et kultuuriminister, kes kultuuriüritustel käia ei saa, ei tohiks oma ametis jätkata. "Kultuuriüritustel käimine on väga oluline ja suur osa kultuuriministri tööst ning on elementaarne, et kultuuriminister neil üritustel ka kohal käib," ütles Paet.

Samal seisukohal oli ka riigikogu kultuurikomisjoni liige Heidy Purga. "See on pehmelt öeldes kummaline, et kultuuriminister, kes peab oma valdkonna eest seisma ja nende inimestega suhtlema, seda teha ei saaks.”

Purga lisas, et kultuurivaldkonna eest seismine on praegusel ajal eriti oluline, kuna koroonaviirus mõjub valdkonnale väga raskelt.

19. oktoobril otsustas valitsus, et kuni uue aastani negatiivset testi enam COVID-tõendi asendusena ei tunnustata. Vaktsineerimata kultuuriminister Anneli Otile tähendab see seda, et ta ei saa enam kultuuriüritustel osaleda.

