Astub tagasi? Teatab enda vaktsineerimisest? Kultuuriminister Anneli Ott teeb täna poliitilise avalduse

Kultuuriminister Anneli Ott, kel ei ole võimalik uute piirangute tõttu osaleda kultuuriüritustel ning kelle töö on viimastel nädalatel saanud valdkonnalt valju kriitikat, on varem kinnitanud, et ei kavatse tagasi astuda.

Lisaks on Ott tunnistanud, et kuna ta on vaktsineerimata, siis tuleb tema töös nüüd ette kindlasti teatud takistusi, kuid minister on varem arvanud, et igapäevast tööd need piirangud otseselt ei sega.

Endine kultuuriminister Urmas Paet on Delfile öelnud, et kultuuriminister, kes kultuuriüritustel käia ei saa, ei tohiks oma ametis jätkata. "Kulutuuriüritustel käimine on väga oluline ja suur osa kultuuriministri tööst ning on elementaarne, et kultuuriminister neil üritustel ka kohal käib," ütles Paet.

Samal seisukohal oli ka riigikogu kultuurikomisjoni liige Heidy Purga. "See on pehmelt öeldes kummaline, et kultuuriminister, kes peab oma valdkonna eest seisma ja nende inimestega suhtlema, seda teha ei saaks.”

Purga lisas, et kultuurivaldkonna eest seismine on praegusel ajal eriti oluline, kuna koroonaviirus mõjub valdkonnale väga raskelt.

19. oktoobril otsustas valitsus, et kuni uue aastani negatiivset testi enam COVID-tõendi asendusena ei tunnustata. Vaktsineerimata kultuuriminister Anneli Otile tähendab see seda, et ta ei saa enam kultuuriüritustel osaleda.

Mida Anneli Ott täna teatada kavatseb, pole Delfile veel teada, kajastame sündmust jooksvalt.