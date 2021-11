TÄNA OTSESAATES | EKREst välja astunud advokaadi Urmas Simoni lugu

"Viimaseks piisaks selles karikas sai eilne (23.10 toimunud – toim) meeleavaldus, kus erakonna esimees avalikult nõuab demokraatlikult valitud valitsuse mahavõtmist," kirjutas Simon oma lahkumise kohta ühismeedias. "Kuidas, kas see oli kutse revolutsioonile või vägivallale valitsuse kukutamiseks? [---] Minu meelest on siin kuriteo tunnused riigivastases tegevuses."

Teine aspekt, mis Simonit EKRE tegevuses häirib, on vaktsiinivastasus. "Tuletan meelde, et kui EKRE oli ise valitsuses, siis kehtestati üliranged piirangud, kõik poed ja asutused olid kinni, Saaremaa pandi täiesti lukku ja keegi ei rääkinud proportsionaalsusest, isikuvabadustest, põhiseaduslikest õigustest jne," kirjutas Simon. "Mina enam aru ei saa, mis pidi see tuul puhub ja mille eest EKRE seisab. [---] EKRE on suuna pööranud otseselt Eesti rahva vastu ja kutsub eesti rahvust üles hävimisele, rahvast nakatumisele ja viirusesse surema."