Üle saja riigijuhi lubas 2030. aastaks metsade kao lõpetada

„Meil on võimalus lõpetada inimkonna looduse vallutamise pikk ajalugu ja saada selle asemel selle hooldajaks,” ütles Suurbritannia peaminister Boris Johnson , kelle sõnul on tegemist enneolematu kokkuleppega.

Metsad seovad mittetulundusliku Maailma Ressursside Instituudi (WRI) andmetel umbes 30% süsinikuheitest, eemaldades selle atmosfäärist, misjärel ei saa see kliimat soojendada.

See looduslik kliimapuhver on aga kiiresti kadumas. 2020. aastal kadus WRI andmetel maailmas 258 000 ruutkilomeetrit metsa. Seda on rohkem kui Suurbritannia pindala.