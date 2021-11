Kersna: kiirtestimise esimene päev läks kardetust ladusamalt, kokku tuvastati 54 koroonapositiivset last

"Tegelikult läks oluliselt ladusamalt kui me arvasime," rääkis minister testimise kohta. "Siiski, kõikides koolides peaksid olema testid olemas. Me viisime koolidesse teste ka nädalavahetusel. Ja kui kooli kontakt ütles, et kedagi ei olnud nädalavahetusel teste vastu võtmas, siis need läksid lähimasse pakiautomaati. Ju siis need koolid ei ole pakiautomaadist veel oma teste ära võtnud.