Soome meedia: Eesti treeninghävitaja rikkus täna pärastlõunal Soome õhupiiri

Eesti õhuväe käsutuses on renditud õppereaktiivlennukid L-39. Neid kasutatakse kahel peamisel eesmärgil: esimene on õhuväe sihitajate väljaõpe. Õhuturbes etendavad olulist osa nii Leedus Karmėlava juhtimis- ja teatamiskeskuses kui ka Eesti õhuoperatsioonide juhtimiskeskuses Ämaris teenivad sihitajad, kelle ülesanne on suunata maalt sihtmärgile õhus lendavaid hävitajaid.

Teiseks ülesandeks on õhuväe taktikaliste tulejuhtide väljaõpe: õhuväe koosseisus on taktikalised õhutulejuhid, kelle ülesanne on tuua õigel ajal ja õigesse kohta õhutuletoetus. Eesti tulejuhid on osalenud korduvalt Afganistani missioonil. Tulejuhtide väljaõpe toimub liitlasvägede juures, aga kvalifikatsiooni säilitamiseks peavad nad pidevalt harjutama.