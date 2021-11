Nüüd on kõigil õigus saada kolmas vaktsiinidoos. Haigekassa hakkab saatma meeldetuletusi

"Me kutsume eelkõige tõhustusdoose tegema vanemaealiseid, kuna nemad põevad üldjuhul teistest eagruppidest koroonat raskemini, kuid lisadoosi on oodatud saama kõik, kel kuus kuud vaktsineerimisest möödas," ütles doktor Marje Oona ning lisas, et ka esmane vaktsinerimine kulges kõigepealt fookusesse võttes vanemaealiseid ja riskirühmi.

Kuigi teadusnõukogu liige Krista Fischer on öelnud, et vaktsiin on kõige toimivam neli-viis kuud, siis tõhustusdoose soovitatakse teha kuue kuu möödudes. "Seda soovitab ka Euroopa ravimiamet ning uuringud on näidanud, et just kuus kuud püsib vaktsiini kaitsevõime hästi, kuid tõsi küll, mitte küll päris 100%," ütles Oona. "Lisaks me ei soovi tekitada olukorda, mil iga nelja kuu tagant tuleks uus vaktsiinisüst saada."

Muutunud on ka see, et kui kevadel ilmus riskirühmale digiloosse märge, et neid oodatakse rühma kuulumise tõttu vaktsineerima, siis hetkel seda tõhustusdooside puhul ei tehta. "Kuue kuu reegel kehtib kõigile ning on selge ja lihtne. Seepärast eraldi seda ei märgita," ütles Oona. Siiski hakatakse Haigekassa poolt järgmisest nädalast inimestele saatma vaktsineerimiskutseid.

Oktoobri alguses kogunenud ekspertkomisjon andis COVID-19 tõhustusdooside soovituse üle 65-aastastele ja hooldekodude elanikele. Komisjon leidis, et ülejäänud elanikkonnale alates 18. eluaastast võib pakkuda tõhustusdoosi vähemalt kaheksa kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest.

Uue soovituse järgi võib aga tõhustusdoosi võimaldada kõigile täisealistele vähemalt kuue kuu möödumisel esmasest vaktsineerimiskuurist, arvestades kriitilist epidemioloogilist olukorda.

Euroopa ravimiamet on otsustanud, et tõhustusdoosidena võib kasutada nii Pfizer/BioNTech, Comirnaty kui ka Moderna vaktsiini Spikevax. Tõhustusdoos ei pea olema sama margi vaktsiin, millega läbiti esimene vaktsineerimiskuur.