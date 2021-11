VIDEO | Porsche juht kihutas 217 km/h ja pages politsei eest metsa. Asi jõudis lõpuks riigikohtusse välja

"Juht märkas kohe, et tema sõidukiirust mõõdeti ja leidis, et parim tegu on proovida vastutusest kõrvale hiilida, teatas liiklusjärelevalvekeskus Delfile. "Ta parkis kiiresti oma sõiduki lähimasse hoovi ja jooksis metsa. Politseil õnnestus juht kindlaks teha, kuid telefonikõnedele ta ei vastanud. Kui isik lõpuks ise politseiga ühendust võttis, siis väitis ta, et tol päeval juhtis sõidukit hoopis keegi mr. X.