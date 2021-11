La Palma saart on tabanud turistide hord, tõmbenumbriks purskav vulkaan. Kuigi turistid turgutavad kohalikku majandust, ei ole saareelanikud suurest tähelepanust huvitatud. Nimelt ei peeta vulkaaniturismi eetiliseks, sest laavavoolu tagajärjel on täielikult hävinud vähemalt 2000 elamist ning oma kodudest on evakueeritud üle 7000 elaniku.