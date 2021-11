VIDEO | Pidu katku ajal: Läti politsei tabas meeletu narkopeo, kõik 48 pidulist said trahvi

Kokku konfiskeeriti sündmuskohal kokku 229 grammi erinevaid uimasteid - sealhulgas kokaiini, marihuaanat, LSD ja MDMA tablette, hašišit ja amfetamiini. Kuigi peol viibis 48 inimest, on tegemist piisava kogusega enam kui tuhande inimese uimastamiseks. Ainete täpse päritolu selgitab välja ekspertiis.

Lätis kehtib alates 11. oktoobrist kolmekuune eriolukord, millest tulenevalt on keelatud kõik meelelahutusüritused siseruumides.

Riia politseijuht kutsus tänases LTV hommikuprogrammis "Rīta panorāma" kõiki kodanikke reeglitest kinni pidama, et riik saaks kiirelt tavaoludesse naasta. Ta märkis, et politseile tekitavad lisaks illegaalsetele reividele peavalu religioossed kogunemised. Samal nädalavahetusel aeti näiteks laiali 150 osalejaga üritus, mida organiseeris ka Jõhvis tegutsev "New Generation Church".