Lapsevanem Maarja rääkis, et Tartu Kivilinna koolis hakatakse testima alles kolmapäevast. Lisaks pidas ta kiirtestimist raha tuulde loopimiseks, sest need ei ole tema hinnangul kõige usaldusväärsemad.

Kivilinna kooli direktor Karin Lukk ütles, et testid on küll kooli jõudnud, aga nad alustavad testimisega kolmapäeval.