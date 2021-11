Riia ühistranspordiettevõte jätab juhtide haiguste tõttu ära umbes tuhat väljumist

Innusa rõhutas, et praegu on haiged 330 ühistranspordisõidukite juhti, kellest 53 on nakatunud koroonaviirusega. Kokku töötab ettevõttes 1501 juhti, aga ei saa panna neid ületööd tegema, mistõttu otsustati vähendada väljumisi, vahendab Läti Delfi.

Riia aselinnapea Vilnis Ķirsis ütles, et mõnedel liinidel kärbitakse 18% väljumistest. Ķirsise sõnul tuleb ebamugavusi, aga maailmalõppu selle tõttu oodata ei ole, sest sulgemisseisukorra ajal on vähenenud ka ühistranspordi kasutajate arv.

Innusa rõhutas, et uus sõiduplaan hakkab kehtima kolmapäevast, 3. novembrist, aga see pannakse peatustesse üles järk-järgult. Informatsioon ilmub ka Rīgas Satiksme veebilehele.

Kõige rohkem kasutatud liinidel Innusa sõnul väljumisi oluliselt ei vähendata. Kokku enam kui 6000 väljumisest jääb ära umbes tuhat.

Innusa rääkis veel, et kõige kasutatavamatel liinidel hakkavad sõitma erilise värvisignaaliga sõidukid. Kui bussi või trolli täituvus on üle 50%, võib juht käsitsi sisse lülitada värvisignaali, et teatada reisijatele, et sinna enam kedagi juurde ei võeta.

Innusa sõnul on kahtlused, et osa töötajaid otsustas „talvituma jääda”, kui valitsus langetas otsuse riigieelarveliste asutuste töötajate kohustusliku vaktsineerimise kohta. Kaks inimest, keda pidi kontrollima tervishoiuinspektsioon, naasid juba tööle. Innusa sõnul on 178 töötajat öelnud, et ei kavatse end vaktsineerida lasta. Nende töölt kõrvaldamine ja edasine vallandamine on vältimatu.