Mis aitab kasvadata e-poe müüki: 5 väikese eelarvega nippi

3. Analüüsi kasutajakogemust oma veebilehel

Äriliselt hästi toimiva e-poe arendamine eeldab väljakutsete mõistmist, millega külastajad silmitsi seisavad. UX ehk kasutajakogemus on võimas vahend online-müügi suurendamiseks. Ülimalt tähtis on keskenduda kliendisõbraliku veebilehe ülesehitusele ja laitmatu kasutajakogemuse loomisele.

Et mõista, mida täpsemalt on vaja sujuvamaks ja selgemaks muuta, võid proovida UX-i valideerimise teenust. Seda pakub näiteks kodumaine Sharewell , mis koondab 15 000 testijat eri vanuses üle Baltikumi.

4. Suurenda keskmise ostukorvi väärtust



Tee ristmüüki, et suurendada keskmise ostukorvi väärtust. Teades, et klient otsib jooksujalatseid, paku julgelt juurde näiteks sel hooajal kõige minevamad soojad retuusid ja sõrmkindad. Ilmad on jahedad ja ikka on meeldiv tunda, et e-poe tegija hoolib kliendi tervisest.