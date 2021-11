VIDEO | Moskvalased uutest meetmetest: kuidas saab olla, et töövaba nädal, aga inimesed töötavad ikka?

"Praegu on eriti tähtis murda epideemia uue laine tipp," sõnas Putin. Samuti toetas ta erinevate piirkondade vabadust töövaba perioodi vajadusel pikendada. "On selge, et Vene Föderatsiooni igas subjektis kujuneb ja areneb epidemioloogiline olukord erinevalt, sellel on oma dünaamika ja tendentsid ning lähtudes sellest on regioonide juhtidele antud õigus kehtestada täiendavaid meetmeid, antud juhul kehtestada töövabu päevi. Vajaduse korral võib ka pikendada töövabu päevi perioodile pärast 7. novembrit."