Bosch valmistab oma uusimad ehitusabimehed 90% ulatuses taaskasutatud materjalidest

Bosch

Boschi uuele Quigo Greenile sobib selle nimi valatult. Nagu tema eelkäijalgi, on uuel ristjoonlaseril roheline laserdiood, mis on inimsilmale kuni neli korda nähtavam kui punane laserdiood. Peale selle on see Boschi esimene mõõtevahend, mille korpus ja tarvikud on valmistatud 90 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastist.