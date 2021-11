Läti ekspert: koroonaviirusega nakatumine on aeglustunud, aga suremuse kahanemisest on vara rääkida

„Jah, nakatumise kasv on aeglustunud ja see tähendab, et piirangud töötavad. Aga on oodata, et sel nädalal haiglas olevate COVID-19 patsientide arv kasvab,” ütles Dumpis kohalikule TV3-le, lisades, et olukord haiglates on endiselt traagiline, sest nakatunud patsiendid on ravil haiglates, mis ei ole üldse COVID-19 haigete jaoks ette nähtud, vahendab LSM.