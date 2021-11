Siseminister Kristian Jaani nakatus koroonaviirusega: soovitan kõigile tõhustusdoosi

"Iroonilisel kombel olin paari nädala kaugusel võimalusest minna tegema kuue kuu järgset tõhustusdoosi," ütles Jaani. "Soovitan kindlasti kõigil seda teha, et viirusevastane kaitse oleks võimalikult tugev," lisas ta.

Ministri sõnul pole tal õnneks viimastel päevadel väga palju kontakte olnud. "Teame, et kuigi vaktsineeritutel on läbipõdemine läbivalt kergem ning nakatamisvõime nõrgem, siis tuleb meil kõigil täna teha kõik selleks, et vähendada omavahelisi kontakte," pani ta inimestele südamele.