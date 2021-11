Läti haiglates kasvab kahtlaste vaktsineerimistõendite arv

Seni on lõpule viidud ainult üks juurdlus. Prokuratuur karistas 1500-eurose trahviga üht õde koroonatesti võltsimise eest. Naine võttis proovi oma ninaneelust ja saatis selle teise inimese nimel laboratooriumi, et viimane saaks välismaale reisida, vahendab LSM.

Käimas on aga umbes 20 kriminaalprotsessi, mis on seotud fiktiivse vaktsineerimisega. Osa juhtumite puhul on kindlaks tehtud, kuidas võltstõendid hangiti: kliendid maksavad raha vahendajale ja nad saadetakse konkreetse vaktsineerija juurde, kes siis ainult imiteerib süsti tegemist.

Läti politsei kahtlustab, et ühe uuritava juhtumi raames on välja antud üle 200 võltstõendi. Ainsa juhtumi raames, mida uurib Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB), võis meditsiinitöötaja välja anda umbes sada võltstõendit.

„Kõigi juhtumite puhul ei ole määrav faktor raha. On juhtumeid, kus ei vaktsineerita sugulasi või häid tuttavaid,” ütles KNAB-i juhi asetäitja Ineta Cīrule.

Kui korrakaitsjad hakkasid võltsvaktsineerijaid otsima ja elu ilma tõendita muutus oluliselt keerulisemaks, tõusis märgatavalt ka sellise teenuse hind.

Läti politsei majanduskuritegude valitsuse ülem Pēteris Bauska ütles, et võltstõend maksab 150–500 eurot.

„Kui see nähtus oli alles algusjärgus, siis loomulikult, nagu meile teada on, toodi šampanjat, komme. Aga siis sai meditsiinipersonal aru, et see on teenimisvõimalus,” ütles Bauska.

Meditsiinitöötajatelt on konfiskeeritud sularaha, isegi tuhandeid eurosid. Ühe juhtumi puhul on ostetud auto ja uurijad püüavad nüüd tõestada, et see on kuritegelikul teel saadud tulu.

„De facto” leidis ühes Telegrami vestlusest Slovakkia läbipõdemis- või vaktsineerimistõendi pakkumise. Pakkuja kinnitas, et ise kuhugi sõita ei ole vaja, tuleb ainult raha maksta ja isikuandmed anda.

Politsei teatas, et on pööranud tähelepanu koroonatõendite pakkumistele välismaalt, aga enamikul juhtudel avaldavad neid pakkumisi petised.