Macron süüdistas Austraalia peaministrit Morrisoni talle tühistatud allveelaevatehingu kohta valetamises

„Ma ei arva. Ma tean,” ütles Macron, kui Austraalia meedia küsis, kas Morrison ei rääkinud nende omavahelises asjaajamises tõtt, vahendab AFP.

„Mul on suur lugupidamine ja suur sõprus teie rahva vastu. Ma lihtsalt ütlen, et kui meil on lugupidamine, tuleb olla aus ja tuleb käituda selle väärtusega kooskõlas ja järjepidevalt,” lisas Macron.

Septembris tühistas Morrison ette hoiatamata kümme aastat vana miljardeid dollareid väärt kokkuleppe Prantsusmaaga uute allveelaevade ehitamiseks.

Samal ajal paljastas Morrison, et on pidanud salaja läbirääkimisi USA või Suurbritannia tuumaallveelaevade ostmiseks.

Vihane Pariis nimetas seda noalöögiks selga ja kutsus tagasi oma suursaadiku Austraalias. Viimane on naasmas alles nüüd.

Austraalia meedia küsis G-20 tippkohtumisel Roomas, kas Macron arvab, et Morrison ei ole talle eraviisilistel kohtumistel tõtt rääkinud.

Macroni ja Morrisoni teed ristusid kohtumisel ja nad vestlesid eelmisel nädalal telefoni teel. Macron ütles Morrisonile, et usaldussuhe Prantsusmaa ja Austraalia vahel on purunenud.

Prantsusmaa suursaadik peaks kohtuma täna Sydneys Austraalia välisministriga.

Roomas näis Macron olevat USA presidendi Joe Bideniga sotte selgeks rääkinud.

Reedel tunnistas Biden Macronile, et Washington oli kokkuleppega ümberkäimisel „kohmakas” ja ütles: „Meil ei ole paremat liitlast kui Prantsusmaa.”

Morrison kaitses eile oma käitumist, eitades valetamist juunikuisel kohtumisel Macroniga.

„Ma ei ole sellega nõus,” ütles Morrison. „See ei ole tõsi. Me sõime koos õhtust. Nagu ma olen palju kordi öelnud, selgitasin ma väga selgelt, et konventsionaalsete allveelaevade variant ei vasta Austraalia huvidele. Ma olen pettumusest üsna teadlik. Ja ma ei ole üllatunud – see oli oluline leping. Ja seega ei ole ma üllatunud pettumuse taseme üle.”

Austraalia asepeaminister Barnaby Joyce kutsus Prantsusmaad vaatama seda asja perspektiivis.

„Me ei varastanud mingit saart, me ei rüvetanud Eiffeli torni. See oli leping,” ütles Joyce ajakirjanikele. „Lepingutel on tingimused ja üks neist tingimustest on see, et sa võib lepingust lahkuda.”