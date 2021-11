ÜLESKUTSE | Koolid taasavanevad suure kiirtestimise eksperimendiga – kirjuta oma kogemusest!

Uus õppeveerand algab uutmoodi



Ministeerium on välja lubanud, et testimine saab toimuma lihtsa ja lapsesõbraliku kiirtestiga, mille tegemisega saavad lapsed ise koolipäeva alguses õpetaja abiga hakkama. Samamoodi tuleb end testida ka õpetajatel. Kui aga mõni lapsevanem ei ole nõus, et tema lapsi testitakse, siis tuleb sellest koolile teada anda.



On koole, mis on otsustanud testimisest loobuda. Nii eelistas Tallinna Kunstigümnaasium jätta kõrge nakatumisnäitajaga grupis olevad õpilased lihtsalt koju. Tallinna 4.-8. klassid on vastavalt linna otsusele enamjaolt distantsõppel.