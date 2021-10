G20 kohtumine kliima osas suuri edasiminekuid ei toonud

Teadlased on hoiatanud, et inimkonnal on käest libisemas võimalus hoida kliimasoojenemine sel sajandil alla kriitilise 1,5°C. Just 1,5°C eesmärk sõnastati ka Pariisi kliimaleppega 2015. aastal. Laupäeval ja pühapäeval Roomas väldanud G20 kõnelused selles plaanis palju uut ei toonud, vahendab Reuters.