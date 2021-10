Vene blogijad mõisteti ususümboli solvamise eest aastaks vanglasse

Noorte fotot pidas Moskva kohus piisavalt solvavaks religiooni suhtes, et selle eest neid karistada aastaste vanglakaristusega. Bobijev on Venemaal tuntud interneti naljamees, kes tegelikult pärit Tadžikistanist. Pärast vanglakaristuse kandmist saadetakse ta maalt välja.

Vahetult pärast foto avalikustamist tunnistasid noored, et olid eksinud ning vabandasid oma käitumise pärast. Loo teeb esmakordseks see, et varasemalt pole usu solvamise eest inimesi Venemaal reaalselt vangi mõistetud, vaid piirdutud on rahatrahvi ning tingimisi karistustega. Menetluse ajal olid blogijad 10 päeva arestis.