Eestisse Vene võimude eest pagenud Ljubov Sobolil keelati sisenemine Gruusiasse

Sobol ütles intervjuus Doždile, et ta käis augustis Armeenias meditsiinilisel ninaoperatsioonil, et ta saaks hingata normaalse inimese kombel. Sealt plaanis ta autoga sõita edasi Gruusiasse, paar päeva peatuda ning edasi lennata.

"Piiril peeti meid kinni. Minuga kaasa reisinud inimene lasti kohe üle, kuid minu dokumente vaadati pikalt. Küllap läks mingisugune tuluke kuskil põlema. Tunni aja möödudes tuli piirivalvur, pani tööle kaamera ja ütles, et ma ei tohi Gruusiasse siseneda. Mul kästi allkirjastada paber, millel seisis, et mu sisenemine keelati," sõnas Sobol. Naine ei ole oma sõnutsi külastanud ka Abhaasiat, mis Gruusiasse pääsemist takistab.

Eestis on tal toetajad sõbrad-tuttavad, aga ka riik on taganud, et Sobol vähemalt ajutiselt Eestis peatuda saaks. Ekspressiga suhelnud Soboli lähikondlane arvas, et Kreml leiab ta ka Eestist üles.