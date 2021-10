Koroonasõda: Venemaal tõi septembrikuu viimati nii palju surmasid kaasa II maailmasõja ajal

Seejuures on riigis ka oktoobris igapäevaselt ületatud eelnevaid surmarekordeid. Viimase 18 kuu vältel on venelaste keskmine eluiga langenud viie aasta võrra. Analüütikud eeldavad, et ka oktoobristatistika on tume. Eeldatakse kuni 100 000 liigsurma ning praeguse koroonalaine tippu novembri keskpaigas.

President Vladimir Putin nõudis nädala eest, et rahvas töötaks kodust. Moskvas on ärid ja koolid kuni 7. novembrini suletud, kuid seejuures muuseumid jäid avatuks. Sarnased piirangud kehtivad ka Peterburis.

Usaldamatus valitsuse suhtes takistanud vaktsineerimiskatseid, venelaste seas on immuunsuse omandanud 47 protsenti rahvastikust. Vene riigijuhid on mures, et inimesed lisaks vaktsineerimisele ka maski ei kanna. Paljud venelased on kasutanud Putini poolt kuulutatud kodust töötamise aega selleks, et minna sugulasi külastama teistes riigi osades kandes nii viiruse suurlinnadest kaasa mujale.