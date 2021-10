Soome ajakirjanikke ähvardatakse vanglakaristusega julgeolekusaladuste paljastamise tõttu

Juba siis alustas prokuratuur uurimist. Helsingin Sanomati peatoimetaja Kaius Niemi eitas , et leht on kasutanud salastatud dokumente, mida ei oleks võimalik kätte saada avalikest allikatest.

Eile esitas viimaks prokuratuur süüdistuse, leides, et kaks uurivat ajakirjanikku ning üks toimetaja on rikkunud Soome julgeolekuseadust. Uurimise ajal otsiti ühe ajakirjaniku kodu läbi, kuid midagi ebaseaduslikku sealt ei leitud.

Julgeolekuseaduse rikkumise eest ähvardab prokuratuur nüüd kolme ajakirjanikku vanglakaristusega, mille kestvus võib olla neli kuud kuni neli aastat. Kuigi Sanomati peatoimetaja ütles Ylel e, et vangistamine on vähetõenäoline, on juhtum Euroopas enneolematu.

“Süüdistus kolme ajakirjaniku vastu on ehmatav. Seejuures pole esitatud kahtlust kuriteo osas minu, peatoimetaja, suhtes, kuigi peatoimetaja vastutab ka juriidiliselt kõige ilmuva eest. Ajakirjandusvabadus ei tähenda ajakirjanduse enda vabadust, vaid avalikkuse ja kodanike õigust informatsioonile. Uuriva ajakirjanduse eeldus on avatud ühiskond,” vahendas Niemi teates.

“Lääneriikides on enneolematu, et kolme ajakirjanikku ähvardatakse oma töö tegemise eest vanglaga. Kuna prokuratuur on teada andnud, et süüdistus valmistatakse ette ka avaldamata jäänud artiklite eest, siis see külvab Soome meedias enesetsensuuri.”