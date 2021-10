Poodide terroriseerimine jätkub: politsei sai eile teate kahest kauplusest, kus kliendid keeldusid maskikandmisest ega soostunud lahkuma

"Kuigi mõlemad sündmused lahenesid poes rahumeelselt, on väga kahetsusväärne, et inimesed oma pahameelt praeguses kriisiolukorras sellisel viisil väljendavad," sõnas põhja prefektuuri operatiivjuht Mihkel-Jaagup Laats. "Ilma maskita teadlikult poodi sisenemine või muud sarnased tegevused ja üleskutsed ei aita mitte kuidagi kaasa piirangute leevenemisele ja kriisist väljatulemisele."

Laats lisas, et selline käitumine on sündsusetu ja ebaeetiline, sest koroonaviiruse tõttu sureb kahjuks iga päev mitmeid kaasmaalasi ja meedikud töötavad haiglates oma võimete piiril, et inimelusid päästa.