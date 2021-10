Mihhail Kõlvart: koolidel on õigus distantsõppe otsust eirata, kuid see on halb pretsedent

“Teoreetiliselt on koolil see õigus olemas,” tõdes Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart vestluses ajakirjanikega. “Kui mingi kool otsustab teistmoodi, meie oma kooliga sõdima ei hakka.”

Kõlvart rõhutas samas, et selline tegutsemine ei tee tema hinnangul olukorda paremaks. "See ei ole ainult meie seisukoht, vaid ka terviseameti seisukoht, et peab olema ühine lähenemine," ütles Kõlvart. "See on väga halb pretsedent."

Kõlvart lisas, et distantsõppele minemise otsus sündis koolijuhtide ühise arutelu käigus ning sellest taganemine tekitab kasvõi kommunikatsiooni mõttes segaduse. “Ütlesin ühisel koosolekul ka seda, et head kolleegid, teie poolt peab tulema ikkagi väga selge signaal, et me oleme valmis seda tegema, meie poolt on vaja ühist kommunikatsiooni.” Kõlvart toonitas, et enamik koolijuhtidest oli distantsõppele minemisega päri.

“Eks kool siis võtab vastutuse selle otsuse eest, aga minu arust see ei ole õige,” lisas Kõlvart. “Meil on ühine süsteem, Tallinn on koolipidaja ja meil peavad olema ühised otsused.”

Tallinn teatas sel nädalal, et esmaspäevast lähevad kõigi koolide 4.-8. klassid distantsõppele.

Tallinna Nõmme gümnaasiumi direktor Riho Uulma saatis aga reedel lastevanematele kirja, kus ta andis teada, et nende kool esmaspäeval distantsõppele ei lähe. Loe sellest lähemalt siit.