Tallinna Nõmme Gümnaasium eirab lastevanemate nõudel linna korraldust koolid kinni panna

"Alates esmasepävast jätkub kõikidel klassidel kontaktõpe. Tungivalt soovituslik on kanda kooli ruumides maski," seisab kirjas. "Meile on väga oluline meie laste normaalse sotsiaalse arengu ning õpikeskkonna tagamiseks hoida koolid avatuna! Ainult stabiilses kontaktõppes saame õpilasi paremini toetada ja aidata ka distantsõppel tekkinud õpilünkasid tasandada. Ka mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, nt Haiguse Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC), OECD, Maailmapank, UNESCO ja UNISEF on kinnitanud, et koolide avatuna hoidmine on viiruse leviku ajal väga oluline."