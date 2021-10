Tallinna Nõmme gümnaasium eirab lastevanemate nõudel linna korraldust koolid kinni panna

Täna saatis Nõmme gümnaasiumi direktor lastevanematele kirja, kus andis teada, et nende kool esmaspäeval distantsõppele ei lähe.

"Alates esmaspäevast jätkub kõikidel klassidel kontaktõpe. Tungivalt soovituslik on kanda kooli ruumides maski," seisab kirjas. "Meile on väga oluline meie laste normaalse sotsiaalse arengu ning õpikeskkonna tagamiseks hoida koolid avatuna! Ainult stabiilses kontaktõppes saame õpilasi paremini toetada ja aidata ka distantsõppel tekkinud õpilünkasid tasandada. Ka mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, nt haiguse ennetamise ja tõrje Euroopa keskus (ECDC), OECD, Maailmapank, UNESCO ja UNISEF on kinnitanud, et koolide avatuna hoidmine on viiruse leviku ajal väga oluline."

Lisaks kutsutakse kirjas üles stabiilsema ja turvalisema koolikeskkonna tagamiseks end vaktsineerima, kuna "näeme statistikast, et koolis nakatuvad eelkõige vaktsineerimata õpilased, kes omakorda viivad viiruse koju vanematele ja vanavanematele."

Kirjas tuuakse ka välja, et Nõmme gümnaasiumis on vaktsineeritud 91% õpetajatest ning 73% nendest õpilastest, keda võib vaktsineerida.

Küsimusele, miks Nõmme gümnaasium otsustas linnapea suunitlusega vastuollu minna, kooli direktor Riho Uulma kommenteerida ei soovinud.

Küll aga ütles Uulma Delfile, et otsus sündis lastevanemate nõudmisel ning samuti oli kooli lahti hoidmisega päri kooli hoolekogu. "Tallinna koolijuhid on praegu tegelikult raskes olukorras," ütles Uulma.

Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula ütles, et juhtum tundub väga kurb. "Kindlasti ääretult kurb, sest pole Nõmme gümnaasiumis nende haigestunutega nii hästi kui paistab," sõnas Pajula.

Otsusega ei ole rahul ka sugugi kõik lapsevanemad. Delfiga võttis ühendust lapsevanem, kelle mitu last käivad Nõmme gümnaasiumis. "Ma ei ole kordagi kuulnud lapsevanemate survet ja kummaline on see, et vaid üks kool ei saa Tallinnas minna distantsõppele," ütles lapsevanem.

Lapsevanem oli saatnud ka koolile päringu küsimusega, miks kontaktõpe jätkub. Kooli õppealajuhataja Karin Klemmer ütles, et info muutub viimastel päevadel väga tihti. "Kehtib viimane teade, et kool jätkab kontaktõppes. Kool vastutab õiguspärase koolikorralduse eest. Selgus, et distantsile saab kooli suunata oma käskkirjaga kooli direktor, kui see on põhjendatud otsus ja kooskõlastatud terviseametiga. Kahjuks meie koolil seda kooskõlastust ei ole, sest meie vaktsineeritus on kõrge ja haigusjuhtumeid vähe."