Kannapööre: Nõmme gümnaasium läheb siiski distantsõppele. Mitmed Tallinna koolid seda ei plaani

Küll aga ütles Uulma Delfile, et otsus sündis lastevanemate nõudmisel ning samuti oli kooli lahti hoidmisega päri kooli hoolekogu. "Tallinna koolijuhid on praegu tegelikult raskes olukorras," ütles Uulma.

Kirjas tuuakse ka välja, et Nõmme gümnaasiumis on vaktsineeritud 91% õpetajatest ning 73% nendest õpilastest, keda võib vaktsineerida.

"Alates esmaspäevast jätkub kõikidel klassidel kontaktõpe. Tungivalt soovituslik on kanda kooli ruumides maski," seisab kirjas. "Meile on väga oluline meie laste normaalse sotsiaalse arengu ning õpikeskkonna tagamiseks hoida koolid avatuna! Ainult stabiilses kontaktõppes saame õpilasi paremini toetada ja aidata ka distantsõppel tekkinud õpilünkasid tasandada. Ka mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, nt haiguse ennetamise ja tõrje Euroopa keskus (ECDC), OECD, Maailmapank, UNESCO ja UNISEF on kinnitanud, et koolide avatuna hoidmine on viiruse leviku ajal väga oluline."

Koolid küsivad nõu ka terviseametilt, et saada soovitus, kuidas just nende kooli epidemioloogilist olukorda silmas pidades käituda võiks. Vähemalt veel ühele koolile on terviseamet andnud kontaktõppe jätkamiseks ka rohelise tule. "Praegu on olukord, mil mõned koolid on tõesti pöördunud otse terviseameti poole, et saada nõu, kuidas nad peaksid õpet jätkama," ütles terviseameti pressiesindaja Imre Kaas lisades, et soovituste andmisel lähtuvad nad nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest (NETS).

Lapsevanemate seisukohad on erinevad. Delfiga võttis ühendust lapsevanem, kelle mitu last käivad Nõmme gümnaasiumis. "Ma ei ole kordagi kuulnud lapsevanemate survet ja kummaline on see, et vaid üks kool ei saa Tallinnas minna distantsõppele," ütles lapsevanem.

Lapsevanem oli saatnud ka koolile päringu küsimusega, miks kontaktõpe jätkub. Kooli õppealajuhataja Karin Klemmer ütles, et info muutub viimastel päevadel väga tihti. "Kehtib viimane teade, et kool jätkab kontaktõppes. Kool vastutab õiguspärase koolikorralduse eest. Selgus, et distantsile saab kooli suunata oma käskkirjaga kooli direktor, kui see on põhjendatud otsus ja kooskõlastatud terviseametiga. Kahjuks meie koolil seda kooskõlastust ei ole, sest meie vaktsineeritus on kõrge ja haigusjuhtumeid vähe."

Samas kirjutas Delfile teine Nõmme gümnaasiumi lapsevanem, kes leiab, et toetab kindlasti kontaktõpet. "Kui nüüd õppimine koduste õlule lükata, on mure suur. Mure mitte enda koormuse ja närvikava pärast, vaid on ilmselge, et haridus jääbki siis selliseks hädapäraseks "distantshariduseks". Ei näe, miks vaktsineeritud ja läbipõdenud lapsed ei võiks kontaktõppel jätkata," kirjutas lapsevanem.

Lütseum jätkab kontaktõppes

Otsuse distantsõppele mitte minna on teinud ka Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor Peter Pedak. "Otsus sündis silmas pidades õiguskantsleri seisukohta," ütles Pedak ning lisas, et otsus tehti mõeldes laste heaolule, ka lapsevanemad on valdavalt kontaktõppe jätkamist toetanud. "See on väga raske olukord. Otsus on koolijuhtide teha ning seda ei saa kooli eest teha linnavalitsus," ütles Pedak.

Prantsuse lütseumis on õpetajatest vaktsineeritud pea kõik õpetajad ning üle 12-aastastest õpilastest on vaktsineeritud 77%.

Nõmmel mõeldi ümber

Delfi lugeja edastatud kirjast selgub, et ka Nõmme gümnaasium läheb siiski distantsõppele.