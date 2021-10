Poola justiitsminister teatas, et riik ei hakka Euroopa kohtu määratud trahve maksma

Ziobro nimetas Euroopa kohtu otsuseid õigusvastasteks. Poola kinnitab, et Euroopa kohtul ei ole volitusi tema õigussüsteemi üle, ja on selle otsuseid eiranud, vahendab Associated Press.

Kolmapäeval määras Euroopa Liidu Kohus Poolale trahvi miljon eurot päevas „tõsise ja parandamatu kahju” tekitamise eest Euroopa Liidu õiguskorrale peamiselt sellega, et Poola on säilitanud kohtunike distsiplinaarkoja, aga ka kohtunike sõltumatuse õõnestamisega.

Juulis andis Euroopa kohus Poolale korralduse distsiplinaarkoda kaotada. Poola on sellega nõustunud, aga ei ole tegelikkuses midagi teinud.

Eelmisel kuul määras Euroopa kohus Poolale trahvi 600 000 eurot päevas sellest, et Poola ei ole täitnud kohtu määrust sulgeda Turówi pruunsöekaevandus, mille üle on käinud vaidlus naaberriigi Tšehhiga. Poola seda trahvi ei maksa. Varssavi väidab, et ei saa kaevandust sulgeda, sest see annab kütust Turówi elektrijaamale, mis toodab seitse protsenti Poola elektrienergiast.

„Poola riik ei saa õigusvastasuse ees kummarduda,” ütles Ziobro pressikonverentsil. „Kas jutt on ebaseaduslikest karistustest Turówi asjus ... või karistusest kohtusüsteemi muutmise eest, Poola ei saa ega tohi maksta ainsatki zlotti.”

Euroopa Liit on hoiatanud, et võib peatada väljamaksed Poolale pandeemia taastefondist, kui distsiplinaarkoda ei kaotata, aga Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen väljendas kolmapäeval lootust, et leitakse kompromiss.

Von der Leyen ütles, et ranged tingimused raha maksmiseks taastefondist Poolale hakkavad sisaldama distsiplinaarkoja sulgemist ja muudatusi viisis, kuidas kohtunikke distsiplineeritakse, ning mõnede kõrvaldatud kohtunike ametisse ennistamist.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles eile, et valitsus töötab välja kompromissi, aga see võtab aega kuid.