Endised sotsiaalministrid Kallasele ja Ratasele: rahva usaldus tuleb tagasi võita, erakonnapoliitikast üle olla

Eesti tervishoid läbib praegu erakordset katsumust. Arstid, õed ja hooldajad töötavad kohutava koormusega keerulistes tingimustes. Kõiki abivajajaid ei saa enam nende tervisemuredes aidata ning terve aasta on meil olnud surmasid liiga palju. Ja leevendust, kolmanda laine lõppu ei paista.

Kriisist aitab välja tulla plaanipärane ja üksmeelne tegutsemine. Nakatumisahelate tõhusaks tõkestamiseks on vaja saavutada inimestele üheselt arusaadav kokkulepe. Rahvas ootab poliitikutelt riigimehelikkust, erakonnapoliitika kõrvale jätmist ning vastustustundlikku tegutsemist, et ühiskond sellest kriisist välja tuua.

Kriisi ajal on eriti oluline tagasi võita rahva usaldus nende inimeste suhtes, kes esindavad riigi häält ja võtavad kriisi lahendamisel juhtrolli. Otsused peavad olema teadmispõhised ning neid tuleb veenvalt ja arusaadavalt avalikkusele selgitada. Järgmine kuu on Eesti jaoks kriitiline. Meil ei ole vaja uut nakatumise maailmarekordit ja vaktsineerimisega hõlmatusega Euroopa Liidu viimaste seas püsimist. Eesti suudab paremini, meie inimesed väärivad paremat. Sihipärane ja ühine tegutsemine ilma poliitilise vastandumiseta on kriisi ületamiseks vältimatu.