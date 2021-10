USA-s mõisteti kaks neonatside organisatsiooni liiget üheksaks aastaks vangi

Lemley on teeninud Iraagis ja pärast kodumaale naasmist diagnoositi tal traumajärgne stressihäire.

The Base ja teine paremäärmuslaste organisatsioon Atomwaffen Division on olnud juhtivad niinimetatud „accelerationism’i” eestkõnelejad. See äärmuslik filosoofia pooldab massivägivalla kasutamist ühiskonna kokkuvarisemise kiirendamiseks.