LTV: Lätis tuleb vaktsineerimist oodata kohati pool kuud

LTV ajakirjanike poole pöördus üks naine, kes rääkis, et tema 86-aastane isa otsustas sel nädalal lõpuks siiski end vaktsineerida lasta. Naine helistas perearstile Riias, aga õde teatas seal, et praegu vaktsineerimist ei toimu, sest ei ole vaktsiine, vahendab Läti Delfi.

Vaktsineerimine elukoha järgi on aga ainus viis, kuidas eakas mees võiks vaktsiini saada. Naine helistas Läti vaktsineerimise infonumbrile ja seal küsiti, kas ta on perearsti poole pöördunud. Jaatava vastuse peale öeldi, et kui nädala jooksul ei ole keegi ühendust võtnud, helistagu ta samal numbril tagasi.

Seda, et vaktsineerimisjärjekorras tuleb oodata 2-3 nädalat, rääkisid ka teised inimesed. Rēzeknest pärit mees märkis, et talle pakuti vaktsineerimisaega 9. novembriks. LTV ajakirjanikud tegid kindlaks, et Rēzekne haiglas on esimesed vabad vaktsineerimisajad 16. ja 17. novembril.