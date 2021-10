Esimene varu koroonateste jõuab nädalavahetusel koolidesse: proove võetakse siiski ninast, aga sõõrme eesosast

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on olulisim hoida pandeemias koolid avatuna ja õpilased kontaktõppes. „Hetkel on testimine hädavajalik. Vajame siin nii õpetajate, õpilaste kui ka lapsevanemate mõistmist ja toetust. Ainult kõik ühiselt pingutades saame hoida koolid turvaliselt avatuna ka keerulistes viiruse leviku tingimustes,” sõnas minister ja lisas, et testimise protsess on lihtne ja lapsesõbralik.