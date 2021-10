Härma: küsimus on, kas distantsõpe on kõigis Tallinna koolides õigustatud

"Tallinna linnavalitsus peaks suhtlema terviseametiga, et otsustada, millise linnaosa millised koolid peaksid jääma distantsõppele. See otsus, et kõik Tallinna koolid – ei saa olla kindel, et see on päris õigustatud," ütles Härma.

"Võib-olla midagi muutub, aga ei ole kindel. Otsus on vastu võetud, terviseamet seda otsust maha ei laida. Harjumaa on piirkond, mille haigestumise kasvu me peame vältima. Kui Tallinna linn on veendunud, et lapsed ei saa sellest olulist kahju, siis ega me sellele vastu ei ole. Nakatumise piiramise mõttes see üks-kaks nädalat distantsõpet aitab nakkusahelaid koldes läbi lõigata. Pigem on küsimus, kas see on iga kooli puhul õigustatud. Tõenäoliselt paljude koolide osas Tallinnas on see õigustatud," lausus Härma.