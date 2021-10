ERISAADE | Kõlvart tegi koole sulgedes aluseta poliitsoolo isikliku profiili tõstmiseks

„Aga antud koolide sulgemise otsusel pole õiguslikku alust. Koole saab sulgeda valitsus või terviseamet, nii nagu need tippjuristidest Tallinna lapsevanemad kirjutasid. Ja lisaks ütles ka õiguskantsler Ülle Madise , et lastel on põhiseaduslik õigus saada haridust ja saada seda koolis. Ainult väga tungivatel põhjustel ja väga piiratud kujul ehk vaid kool-kooli kaupa saaks neid piiranguid kehtestada. Ehk siis Tallinnas peaks sekkuma koolides ja klassides, kus on väga kõrged nakatumise määrad. Aga poliitilistel põhjustel ei taha Kõlvart seda teha, sest vaktsineerimise määrad on kooliti väga erinevad, kõige madalamad on nad Lasnamäel ,“ seletas Moora lahti oma nägemuse.

„Ütlen lapsevanemana, et see on halb plaan, erakordselt ebameeldiv tõmblemine. Valitsusel on olnud loogika läbivalt õige, et peame pingutama, et nakatumisnäitajaid alla tuua ühel või teisel moel, kuid viimane koht on kool,“ lisas Ekspressi peatoimetaja.

„Meie loogika on olnud ikka selles, et piirata võimalikult vähe. Ja see loogika on meid viisakalt teeninud,“ arvas Moora, kuid nentis, et hetkel on viirust väga palju. „Mismoodi, kuidas ja kui karmilt teha? Positiivse poole pealt ütleksin, et tehakse asju vaktsineerimise numbrite suurendamiseks. Vaktsineerimistalgud, lisameetmed omavalitsuste paremaks kaasamiseks, toetused neile ja see, et negatiivse testiga ei saa enam kuhugi sisse. Ma arvan, et vaktsineerimise numbrid on lähiajal üpris head, viiruse foon on ka kõrge, mis seda ka parandab. Aga küsimus, kas toob päevapealt nakatumise alla, siis see on pika vinnaga asi. Kõik, kes lähiajal haiglatesse jõuavad, on tänaseks juba nakatunud. Ja kuna viirust on palju, siis kõrge tase tuleb päris pikalt. Seega peame leidma võimalusi, kuidas haiglates ressurssi mobiliseerida. See tähendab, et edasilükatavad ja välditavad toimingud lükkuvad määramatusse tulevikku, millel on ka ränk hind,“ märkis ta.