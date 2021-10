Soomes abielupaari surnuks sõitnud Eesti roolijoodik mõisteti neljaks aastaks vangi

Kohus oli siiski teist meelt. Kohus pidas võimalikuks, et Tammemäe arvas oma ränga joobe tõttu, et sõidab õiges suunavööndis. Ta ei olnud selle teega varasemast tuttav.

Tammemäe sõitis vastassuunavööndis pikalt ja ta ei üritanud vastu tulnud autosid rammida. Tal oli ka turvavöö kinnitatud, mis kohtu hinnangul andis tunnistust sellest, et mehel ei olnud enesehävituslikke kavatsusi.

„Kokkuvõttes on suunavööndit puudutavad eksimist toetavad faktid nii olulised, et eksimist tuleb pidada tõenäolisemaks versiooniks kui seda, et kostja sõitis vastassuunavööndis teadlikult,” märkis kohus.