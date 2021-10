Õiguskantsler: distantsõppe saab kehtestada vaid kooli epidemioloogilist olukorda arvestades, Tallinna otsus on arusaamatu

"Praegu kehtib Vabariigi Valitsuse korraldus, mis ei piira üldhariduskoolide õpilastel koolimajas õppimist. Ka ei ole teada, et terviseamet oleks sellise otsuse (haldusakti) kõigi Tallinna koolide

kohta teinud," kirjutas Madise. "Seega pole selge, millise pädeva organi epidemioloogilisest olukorrast lähtuvale otsusele tuginedes on leitud, et kõigis Tallinna koolides tuleb õpe ümber korraldada nii, et õpilased ei või osaleda kontaktõppes."

Ta jätkas: Kui mõnes koolis on epidemioloogiline olukord terviseameti hinnangul selline, et liikumispiirang tuleb kehtestada, siis seda on võimalik teha kooli põhiselt. Terviseameti otsuse alusel saab kool otsustada sobiva tervisekaitsemeetme rakendamise üle, nt suunata kõik või osa õpilasi distantsõppele. Otsuse õiguspärasuse eest vastutab kool."

Loe õiguskantsleri täispikka seisukohta siit.

Madise võttis hiljem seisukoha kokku ka ühismeedias: "Koolides, kus enamus õpilastest ja õpetajatest on koroona läbi põdenud või vaktsineeritud, pole sümptomiteta laste kõrvale jätmine koolist seaduse järgi lubatud," vahendas ta.

Advokaatidest lapsevanemad: Tallinna koolide distantsõppele saatmisel puudub õiguslik alus

Advokaatidest Tallinna lapsevanemad tegid pöördumise, kus nad seadsid kahtluse alla ülelinnaliselt koolide distantsõppele saatmise.

"Juriidiliselt tähendab distantsõppele suunamine seda, et piiratakse õpilaste põhiseadusest tulenevat õigust haridusele. Järelikult peab sellisel otsusel olema õiguslik alus," kirjutasid vanemad pöördumises. "Niisiis tekivad ootamatust distantsõppele suunamise otsusest kuuldes küsimused – kuidas see otsus täpselt sõnastatud ja põhjendatud on ning kes, millisel õiguslikul alusel ja millistel kaalutlustel selle otsuse langetas?"

Vanemate hinnangul pole olemas hetkel õigusakti, mis ütleks, et pealinna õpilased peavad esmaspäevast distantsõppele jääma.

"Tegemist on üksnes Tallinna linnajuhtide seisukohaga, millel kindlat vormi ega õiguslikku alust ei ole. Niisuguse seisukoha alusel ei saa koolid lapsi distantsõppele suunata ega vanemad lapsi koolist koju jätta. Vähemalt mitte õigusriigis," nenditi pöördumises.