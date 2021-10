Vene meedia tsiteerib agaralt Forbesi, mille teatel võivad kaks pommitajat B-1 hävitada kogu Balti laevastiku

Forbes kirjutab, et 40 aastat vanadel pommitajatel B-1 ei ole enam palju aega teenistuses alles jäänud ja järgmisel aastakümnel vahetavad need välja uued vargpommitajad B-21.

2017. aastal sai B-1-st USA õhujõudude esimene lennukitüüp, mis kannab kaugmaa laevade vastaseid rakette LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile). Tegemist on vargomadustega 300-miilise (umbes 480-kilomeetrise) lennuulatusega raketiga, millel on kõrgtehnoloogiline mitmerežiimne sihtmärgi otsingu süsteem. Üks B-1 võib kanda kuni 24 sellist raketti, mille tükihind on kolm miljonit dollarit.

„Esiteks, sõjalaevad ei ole tavalised laevad, neil on valve- ja kaitsesüsteemid ning, mis kõige tähtsam, nad on hästi relvastatud. Lisaks sellele on meie laevad alati kaetud õhust ja ise on nad manööverdamisvõimelised – neid rakettidega tabada, seda enam allahelikiirusega nagu Tomahawk või Harpoon nii lihtsalt ei õnnestu. Meie õhutõrje tulistab sellised raketid alla, sealjuures tulistab alla küllaltki suure täpsusega, mistõttu ei ole Balti ja Musta mere laevastikku hirmutada vaja,” lausus admiral.