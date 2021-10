Pärnu koolid lähevad pärast vaheaega kaheks nädalaks distantsõppele

Distantsõppele saadetakse ka erivajadusega õpilased, algklassid ja gümnaasiumiastme õpilased. Epidemoloogilist olukorda Pärnu linnas jälgitakse koostöös terviseameti Lääne regionaalosakonnaga. 4. novembril toimub koolijuhtide, linnavalitsuse ja terviseameti Lääne regionaalosakonna järgmine koosolek, kus kaalutakse erivajadustega õpilaste ja esimese kooliastme kontaktõppele lubamist alates 8. novembrist.

Erahuvikoolid, riigikool ja eraüldhariduskoolid otsustavad distantsõppe vajalikkuse ise. Linnavalitsus soovitab neil seda tungivalt teha, sest viirus ei hooli kooli omandivormist.

„Otsuse põhjuseks on koroonaviiruse järjest suurem levik. Meil on nakatumine võrreldes teiste Eesti maakondadega väga kõrge, haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv kasvab. Terviseamet Lääne regiooniosakonnajuhataja Kadri Juhkam on samuti andnud soovituse koolid pärast vaheaega mõneks ajaks distantsõppele saata, et vältida uute kollete tekkimist ja massilist nakatumist. Paraku ei pruugi viiruse kandjatel olla test positiivne,“ ütles abilinnapea Varje Tipp.

Otsuse õpilased distantsõppele saata langetasid Pärnu koolijuhid ühiselt. Arutlusel oli, kas väiksema nakatumisega õppeasutustes võiks erinevalt käituda, kuid pärast Kadri Juhkami hoiatust, et viirus levib varjatult, leiti, et ühes piirkonnas on mõistlik ühiselt tegutseda.

Linnavalitsusel on palve tööandjatele võimaldada lähtuvalt töö iseloomust oma töötajatel kaugtöö tegemist.

Terviseameti Lääne regionaalosakond on seisukohal, et koolide distantsõppele suunamine pärast sügisvaheaega toob kaasa olulise COVID-19 viiruse leviku languse õpilaste ja õpetajate seas ning võimaldab õppeasutustel kontaktõppele naastes keskenduda õppetegevusele, mitte lähikontaktsete kaardistamisele ja isolatsiooni suunamisele.