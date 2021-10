VIDEO ja BLOGI | Kaja Kallas uutest piirangutest: meelelahutusüritused lõpetatakse kella 23st, COVID-passi tuleb näidata alates 12. eluaastast

Kallas selgitas, et edaspidi tuleb koos covid-tõendiga ette näidata ka isikut tõendav dokument. Uuest nädalast peavad avalikes kohtades koroonapassi ette näitama ka lapsed alates 12. eluaastast.

Tegevusaja piirangust on põhiliselt mõjutatud öölokaalid ja -klubid, baarid ja teised meelelahutus- ja lõbustusasutused. Uksed peavad klientide kohapealseks ajaveetmiseks sulgema kinod, teatrid ja kontserdimajad, muuseumid ja näitusasutused. Piirang puudutab ka veekeskuseid, spaasid, avalikke saunu, basseine jm. Kell 23 peavad olema lõppenud ka spordivõistlused ja -üritused.

Esmaspäevast ehk pärast koolivaheaja lõppu hakatakse koolides kiirtestima kõiki lapsi ja õpetajaid kolm korda nädalas. Kersna ütles, et testimine toimub vähemalt kaks nädalat, sest koolikollete tekkimise oht on suurem pärast vaheaega.

Ühtlasi hakkab kehtima koolides lihtsustatud karantiinikord, mis tähendab, et lähikontaktsed peavad minema PCR testi tegema. Seni kuni testi tulemus ei ole teada, peab jääma koju. Kersna ütles, et kui kogu klass on eneseisolatsioonis, peab oleme tagatud juhendatud distantsõpe.