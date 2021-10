Kalandussõjas on käimas uus lahing: Prantsusmaa esitas Suurbritanniale ultimaatumi

Eile esitas Prantsusmaa ultimaatumi ja teatas, et hakkab alates järgmise nädala teisipäevast kehtestama sihitud meetmeid, mille hulgas on:

Eile kirjutas Prantsusmaa merendusminister Annick Girardin Twitteris, et kaks Briti laeva said kontrollimisel Le Havre ’i lähistel trahvi.

„On suurt pettumust valmistav, et Prantsusmaa on pidanud vajalikuks teha täna hilisõhtul neid ähvardusi Ühendkuningriigi kalanduse ja nähtavasti kaupmeeste vastu laiemalt,” kommenteeris Suurbritannia Brexiti-minister David Frost. „Et meil ei ole olnud ametlikku kommunikatsiooni Prantsuse valitsuse poolt selle asja kohta, otsime me kiiresti selgitust nende plaanide kohta. Me kaalume, milline edasine tegevus selle valguses vajalik on.”