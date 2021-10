Läti peaminister kuulas rahulolematud arstid ära, aga tervishoiuministrile ust ei näidanud

Kohtumisel tutvustasid LĀB esindajad Kariņšit olukorraga tervishoiuvaldkonnas ja nõudsid ministri ametist lahkumist. Arstid rääkisid ka koostöövõimalustest valitsuse ja liidu vahel, et kriisist üle saada, vahendab Läti Delfi.

Kariņš vastas, et mõistab arstide rahulolematust, ja nõustus, et dialoog meedikute ja valitsuse vahel on vältimatu.

„Kui igapäevaselt tuleb langetada kiireid otsuseid, peab tervishoiuminister oskama ekspertidega koostööd teha,” ütles Kariņš. Peaminister kinnitas arstidele, et lähiajal algavad läbirääkimised valitsuskoalitsioonis ja Pavļutsiga, et leida variandid probleemide lahendamiseks.

Eile teatati, et Läti arstide liit nõudis Pavļutsi ametist lahkumist tervishoiuministeeriumi vigade pärast kriisijuhtimisel.

Samas keeb ka LĀB sees. Nimelt leiab liidu asepresident Roberts Fūrmanis, et tagasi peaks astuma liidu president Ilze Aizsilniece, kes on teinud maskide ja vaktsineerimise kohta avaldusi, mis Fūrmanise sõnul on ebateaduslikud.

Fūrmanis ütles intervjuus kohalikule TV3-le, et on vastuvõetamatu, kui meedik veenab inimesi alusetult end mitte vaktsineerida laskma, lähtudes ainuüksi oma isiklikust arvamusest.

Küsimusele, kas Aizsilniece peaks jätkama arstide liidu juhtimist, vastas Fūrmanis, et tema arvates peaks ta ametist lahkuma.

Oktoobri alguses teatas LĀB Covid-19 profülaktika töögrupp, et distantseerib end liidu presidendi isiklikest avaldustest Facebookis. Töögrupp, mida juhib Fūrmanis, teatas, et edaspidi hakkavad LĀB ametlikke seisukohti küsimustes, mis on seotud Covid-19-ga, välja ütlema ainult selle grupi esindajad.