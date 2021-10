Läänemaa haigla sulgeb novembris plaanilise ravi. Avatuks jääb veel vaid erakorraline abi

Läänemaa haigla ravijuht Alge Vare ütles, et kõik koroonaosakonna patsiendid on Läänemaalt ning kuus neist on vaktsineerimata. Ees seisab osakonna laiendamine ning plaanilise ravi lõpetamisega on juba alustatud.

"Me teeme esmaspäevaks juba 12 kohta ja 8. novembrist on meil 18 kohta. Selleks, et see kaheksakohaline voodifond luua, selleks me panime 48-kohalisest aktiivravist kinni 24 voodit ja selle 18ga on nii, et lõppeb ära igasugune plaaniline töö," rääkis Vare.

Vare ütles, et lisaks koroonapatsientidele jääb siis haiglas kohti vaid erakorralise kirurgilise abi ja erakorraliste sisehaiguste patsientidele ning mõned õendusabikohad.

Haapsalus töötava perearsti Helle Saarsoo sõnul on tema nimistus vaktsineeritud praeguseks 73 protsenti täiskasvanutest ja 80+ vanustest veel märksa rohkem. Kui tõhustusdoosi vastu on inimestel suur huvi, siis seni vaktsineerimisest üldse keeldunute veenmine on vaevaline, ütles Saarsoo.