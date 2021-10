Ilmateenistus: ees ootab soe ja päikseline nädalavahetus

Täna hommikuks muutub taevas selgemaks ja ennelõuna on üle kiirustava kõrgrõhuharja abil suurema sajuta, kuid seda taas lõunani, kui saartele saabuvad merele laienenud madalrõhuala serva mööda uued sajupilved. Õhtuks jõuab vihm ka Eesti idaserva. Läänekaare tuul üürikeseks nõrgeneb, õhtu poole tugevneb taas saartel 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 3..8, rannikul kuni 11 kraadi, päeval 8..13 kraadi piires.

Reede öö hakul lisandub madalrõhuala serva mööda vihma. Päeval tugevneb lõunapoolse kõrgrõhuala mõju, ilm on sajuta ja taevas vaid õhukest kõrget pilvekihti. Puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 7..11 kraadi, päevaks lisanduv soe tõstab termomeetrinäidud 12..14 kraadini.

Nädalavahetusel kujuneb kõrgrõhkkond mõjusamaks ja ilm on sajuta. Mõõdukalt tugev edela- ja lõunatuul aitab pilvi hajutada ning laialdaselt on ka selget taevast. Öised miinimumid langevad 5 kraadi lähedale, selgema taeva all ka kraad-paar madalamale, päevased maksimumid tõusevad paar-kolm kraadi üle 10 kraadi.