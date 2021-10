Haridusminister Liina Kersna: viis, kuidas Tallinna koolid kaugõppele lähevad, on ebaõiglane

Tallinna linnavalitsus otsustas täna, et pärast koolivaheaja lõppu jäävad 4.-8. klassi õpilased vähemalt nädalaks distantsõppele. Alles eile teatas aga minister Kersna, et koole kinni ei panda.

Kersnale ei tule üllatusena, et Tallinna linnavalitsus sellise otsuse vastu võttis, hoolimata valitsuse soovitustest hoida koolid avatuna. "Nad on seda ka varasemalt teinud, see on nende käitumismuster," kommenteeris minister linnavalitsuse tegevust Delfile.

Ta tõi välja, et pealinnas on 12 000 õpilast, kes on juba vaktsineerimiskuuri läbinud. Tallinnas on 21 kooli, kus on vaktsineeritud üle 60 protsendi õpilastest. Kõik nemadki peavad nüüd aga jääma distantsõppele.

"Iseenesest mõte, et vähendada kõrge nakatumise korral koolides kontakte, on sümpaatne, aga see ei tohiks piirata nende õpilaste koolis käimist, kes on vaktsineeritud," ütles Kersna.

Kersna sõnul on valitsus teinud kõik endast oleneva, et hoida koolid võimalikult turvaliselt avatud.

"Järgmisest nädalast alustame kiirtestimisega, mida tehakse väga paljudes riikides ning mõtleme erinevaid variante, et hoida koole lahti," ütles ta ning lisas, et koolide avatuna hoidmine on valitsuse jaoks äärmiselt oluline.

Rohkem kiirteste koolides

Täna teatas haridus- ja teadusministeerium, et koolikollete pidurdamiseks nii pärast vaheaega kui ka edaspidi, ollakse kavandamas koolides alates 1. novembrist kaks kuni kolm korda nädalas 1.–12. klassi õpilaste ja õpetajate kiirtestimist.

Kiirtestimine toimub lihtsa ja lapsesõbraliku kiirtestiga, mida saavad lapsed ise koolipäeva alguses õpetaja juuresolekul teha. „Sarnast süsteemi kasutavad paljud Euroopa riigid selleks, et hoida koolid turvaliselt avatud,“ ütles minister Liina Kersna.

Peale koolivaheaega koolide distantsõppele suunamist ministeerium ei kavanda (v.a Tallinnas, kus 4.–8. klassi õpilased lähevad nädalaks distantsõppele). Kui piirkonnas on üldised nakatumisnäitajad väga kõrged ja koolis on palju haigestunuid, on kooli, koolipidaja ning terviseametiga kooskõlastatult ning haridus- ja teadusministeeriumi informeerides võimalik rakendada lühiajalist distantsõpet.