Valimiskomisjon jättis rahuldamata kaebuse Narva valimisjaoskondade tööle

Vabariigi valimiskomisjon märgib, et hääletamistulemuste kindlakstegemisel ei ole seaduserikkumised tõendatud. Komisjoni hinnangul on kaebuses toodud välja üks väidetav seaduserikkumine, mis puudutab valijatele välja andmata jäänud ja tagastatud hääletamissedelite nurkade äralõikamist. Kaebuse kohaselt toimus see väidetavalt alles pärast häälte üle lugemist, mitte enne hääletamiskastide avamist, nagu on ette nähtud seaduses. Narva linna valimiskomisjoni selgitustest ei nähtu, et jaoskonnakomisjonid oleksid rikkunud hääletamistulemuste kindlakstegemise korda. Kaebaja ei too kaebuses esitatud väidete toetuseks ka tõendeid. Neil põhjustel jättis Vabariigi valimiskomisjon kaebuse rahuldamata.